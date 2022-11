Durante il corso della trasmissione della Bobo Tv, l'ex calciatore Lele Adani ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla gara disputata domenica sera tra Juventus ed Inter.'Penso sia palese a tutti che domenica la Juve non abbia meritato di vincere, ma ha sfruttato la cattiveria che invece l'Inter non ha avuto. I nerazzurri potevano segnare 4 gol nel primo tempo, mentre il secondo tempo poteva portare a un 2-2: questa è la verità. E qui vengono fuori i difetti della squadra di Inzaghi: non raccoglie quanto produce e, al contrario, subisce tutto quello che concede. L'Inter è stata migliore della Juve da un punto di vista calcistico, ma non è stata cattiva. E alla Juve tanto è bastato per vincere'.