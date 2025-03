Adani dopo Fiorentina-Juve: 'Nico Gonzalez impresentabile, Koopmeiners nullo, è colpa di tutti, anche di Thiago'

Dopo la sconfitta per 3-0,a Viva El Futbol ha analizzato il momento della"0-4 è stata epocale ma replicarlo a Firenze con la Fiorentina che ha giocato tre giorni prima, potevano essere 17 goal e non hai mai tirato in porta.Quando vedo queste due partite, stimando l'uomo, l'allenatore, se c'entrasse il quarto posto io farei un altro anno. Però devo guardare le partite, quando vedevo un determinato tipo di percorso io non lo butto via. Se avevamo una direzione ma poi vengono queste due partite, a marzo, nel momento clou della stagione, dopo la Coppa Italia e la Champions così.



Adani su Thiago Motta dopo Fiorentina-Juventus

"Per voi adesso Nico Gonzalez è un giocatore di calcio? Non è presentabile, pesta il pallone colpa di tutti, anche di Thiago. I fallimenti dei calciatori sono sempre da unire alla responsabilità calciatore e allenatore. Koopmeiners è quasi nullo, non muove le gambe, non scatta Kelly appena arrivato, Kolo Muani sparito. Thiago li ha ruotati tutti e per me è un'aggravante. Per me che giochi Conceicao che non è quello dei primi quattro mesi, che giochi Nico Gonzalez, Koopmeiners, Kelly, Renato Veiga, chi gioca gioca non sta rendendo".SERVE TEMPO? - "Negli ultimi quattro campionati, li ha vinti Inzaghi dopo tre anni all'Inter, Spalletti dopo due anni al Napoli, Pioli dopo tre anni al Milan e Conte al secondo anno all'Inter. La continuità del lavoro serve, nessuno ha vinto al primo anno. Se parliamo delle Coppe vinte, Pirlo ne aveva vinte due in un anno, cacciato, la storia recente della nostra Serie A dice che si può vincere dopo un percorso. Sarri ha vinto ma non andava bene, Pirlo il quarto posto l'ha ottenuto a 10 minuti dalla fine e noi gli dicevamo di dargli fiducia".