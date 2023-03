Intervenuto alla Bobo TV, Leleè tornato a dire la sua su alcuni temi legati alla. Ecco le sue parole: "non fa la differenza in Europa League, ma nell’altra competizione. Perchè la Juve non segna? Perché ci arriva con il gioco che non mette in condizione le punte di segnare, o perchéè una controfigura di quello che abbiamo visto un anno fa? Io Vlahovic lo terrei. Costruirei in estate dei giochi tattici tutti in funzione di creare 100 palle gol per lui".