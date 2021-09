Lelefa il suo esordio in Rai a 90° minuto. L'ex Sky commenta: "? Oggi si è presa tre punti, ma non ha ancora qualità e forza per prendersi lo scudetto. Per me è ancora indietro. Troppo instabile nelle due fasi, nella proposta, le manca la qualità, l’equilibrio necessario per andare a riprendersi il tricolore…"."Il gol di Dybala riconcilia con i sentimenti. Ma la squadra sta rendendo troppo poco rispetto alla sua potenzialità. Ha la rosa più forte del campionato: ha il dovere di dimostrarlo".– "Sta cercando assetto e rotazioni per subire sempre meno. Sta togliendo Chiesa con regolarità e lui è un uomo fondamentale. Deve insistere nella proposta offensiva, per chiudere prima la gara e rischiare il meno possibile. Il calcio è cambiato".