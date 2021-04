Il 3-1 contro il Genoa ha raccontato una Juventus solida e agguerrita nel primo tempo, incerta poi per la prima parte del secondo, in cui ha fatto irruzione McKennie chiudendo la pratica. Daniele Adani ha commentato il successo dei bianconeri ai microfoni di Radio Deejay: "Come in tutti i lavori, la testa fa la differenza. Anche con idee di gioco, se non metti testa e cuore i valori si livellano e senza quel gol di McKennie il Genoa poteva pareggiare".