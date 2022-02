Intervenuto a 90° Minuto, Lele Adani ha parlato anche dell'imminente impegno europeo della Juve contro il Villarreal. Ecco il suo commento: "Il Villarreal è una squadra che gioca a calcio, che palleggia, con due o tre professori, come Albiol, Pau Torres, Parejo; non gioca Gerard Moreno ma c'è Lo Celso, quindi è una formazione che sa gestire i ritmi e i tempi. Arthur titolare? Lui è anche un giocatore che saprebbe far andare a vuoto la pressione del Villarreal, però la Juventus, anche con qualche infortunio, è più forte degli spagnoli, quindi deve cercare di fare la sua partita".