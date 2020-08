Lele Adani parla al QS della scelta della Juve di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: “Ambizione e idee, lo conosco bene. Pirlo vale il rischio. Il calcio di Sarri aveva bisogno di tempo, la Juventus era rimasta a metà strada. Essere forti in Europa non basta: devi dimostrarlo”. L'intervista esce proprio nel giorno in cui il web si "ribella" e ricorda le parole dell'ex difensore che lo scorso febbraio aveva attaccato Allegri chiedendogli di riflettere sul perché il Barcellona avesse puntato su Quique Setien e non su di lui. Peccato che il Barça sia uscito in maniera umiliante dalla Champions...