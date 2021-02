Lele Adani ha analizzato l'importanza di Cristiano Ronaldo alla Juventus, convinto che il portoghese non può risolvere tutti i problemi della squadra: "Lui è rifugio sicuro, una certezza. Ma cosa ha fatto la Juve con Ronaldo? - si chiede Adani in diretta Twitch sulla Bobo tv - E' uscita agli ottavi e ai quarti di Champions. Occhio, perché nel resto d'Europa si parla un'altra lingua rispetto alla nostra. Non basta avere solo Ronaldo per vincere. Il portoghese ti fa partire dall'1-0, ma gli altri dieci bisogna organizzarli meglio".