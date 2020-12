Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions che ha accoppiato la Juve col Porto, Lele Adani ha ha presentato così la squadra di Sergio Conceiçao, col quale è stato compagno all'Inter: "Due anni fa l'ho visto eliminare la Roma. E' una squadra che sa stare in Champions League e ha varianti. L'allenatore gioca bene e sa leggere i momenti della gara, è una squadra evoluta e allenata bene. Poi lì davanti hanno Marega che ha la media di un gol ogni due partite. Detto questo, le percentuali del passaggio del turno per me sono 60% Juve e 40% Porto".