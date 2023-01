Leleha parlato del momento della Juventus alla BoboTv: “Nonostante tutte queste vittorie la Juventus è a -7 dal Napoli. Per me ha meritato con l’Udinese, perché ci ha provato di più. Basterà? Per me ovviamente no. Sabato Di Maria è stato il migliore della Juve, ha sempre messo in porta i compagni.Credo che la Juve abbia vinto queste partite perché ha anche rischiato di perderle, quella con la Cremonese come quella con l'Udinese. Ha dimostrato di essere cattiva, cinica. Non ha qualità e sviluppo, ma cattiveria e questo non si era visto per un anno e mezzo".