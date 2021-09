Queste le considerazioni sulla Juventus, in merito al match vinto dai bianconeri all'Allianz Stadium contro la Sampdoria per 3-2, da parte di Lele Adani nella BoboTv di Twitch: "In quella partita Cristiano Ronaldo avrebbe fatto quattro gol. La Samp ha giocato molto male e di conseguenza la Juve rimane molto instabile:I calciatori della Juve non li scopriamo noi, i De Ligt, gli Arthur, i Bentancur, i Locatelli."