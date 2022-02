L'ex difensore di Inter e Fiorentina, tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione Bobo Tv, dove ha parlato anche della gara fatta dalla Juve nell'ultima uscita contro il Verona di Igor Tudor.



'Juve e Inter hanno le rosi più forti del campionato e questo è risaputo. Vlahovic mi ha esaltato: è stato un’ira di Dio e lo ritengo uno dei migliori tre centroavanti del mondo. La Juve è una super squadra e sarebbe una bestemmia dire che il suo obiettivo è solo quello di arrivare davanti all'Atalanta. Vlahovic poi ha trascinato tutti e Morata è stato commovente per come ha giocato e come si comporta'.