Leleha parlato della Juventus e dell'inizio della stagione: "Ha vinto con merito anche col Chelsea e tirerà fuori la sua storica identità, darà soddisfazioni.? Non è una questione tattica ma attitudinale, ha l'attitudine a risolvere e determinare. L'anno scorso è stato sfortunato, ma due anni fa è stato il migliore della Serie A. Mi aspetto il salto di qualità e che sia davanti a trainare".- "Non solo giugno 2022 è lontano, ma anche gennaio. Il campionato - ha detto a Tmw - è appena cominciato e serve assolutamente ricucire per il bene dei tifosi, della squadra, per dare continuità ad un progetto nobile e giusto che ha intrapreso la società. Credo che, per il bene prima di tutto della maglia e della squadra, ognuno deve fare il suo, spegnere i riflettore e concentrarsi sul campo. Poi le strade si divideranno, non credo ci sia dubbio su questo, ma c'è un campionato da giocare dove il ragazzo deve continuare a performare, Italiano poter contare su una punta forte come Vlahovic e i risultati accompagnare questo nuovo progetto".