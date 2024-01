Il noto commentatore Leleai microfoni de La Domenica Sportiva ha commentato cosi la crescita della Juventus:"La Juventus è tante cose, non era così ora è cresciuta. Ha spesso vinto in un altro modo, senza convincere non sempre meritando, senza i gol dei suoi attaccanti, tanti gol fatti alla fine e con i gol segnati dai difensori ma adesso la Juventus propone, segna con più attaccanti, Vlahovic, Chiesa, Milik è presente, Yildiz è entrato nelle rotazioni, sviluppa molto gioco, contro il Lecce ha tirato 15 volte in porta, negli anni scorsi ci metteva 5 partite a tirare 15 volte in porta quindi è un’altra cosa, adesso si può portare in rilievo nelle sue caratteristiche e adesso vince con merito, vince e convince".