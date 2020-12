Lele Adani, in diretta su Twitch con Bobo Vieri, ha parlato della Juve e di Pirlo: "Andrea ha detto una cosa importante: non voglio vedere giocatori svogliati. La palla mezza e mezza, cadi a terra, subisci gol... La Juve è sempre stata sul pezzo, e deve ripartire lì. A me piace come pensa. Ai giocatori piace come pensa Pirlo? Sì, sono d'accordo. Il Napoli è da scudetto, per me non è sotto l'Inter. Metto ancora la Juve avanti per status acquisito, ma è una squadra molto forte".