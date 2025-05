GETTY

Adani: 'Inter? Si è vista una differenza abissale, mai sotto a Barcellona'

Lele Adani, a Viva el Fútbol, parla così dell'Inter.



“Pensate che dopo una partita del genere, dove per onestà si è vista una differenza abissale, l’Inter a Barcellona non è mai stata sotto un secondo!".



20 TITOLARI - "Troppo facile appoggiarsi sul fatto che l’Inter avrebbe una rosa non all’altezza. Ci rimangeremmo 4 mesi di parole e io questo non lo faccio. L’Inter ha 20 titolari. Io lavoro e analizzo. Dopo la settima giornata di Champions dissi che i giocatori che avevano inciso di più nel girone unico erano De Vrij, Zielinski, Taremi, Carlos Augusto. Cosiddette “riserve” che hanno portato l’Inter quarto su 32 squadre. Se l’Inter giocherà in semifinale è perché è arrivata quarta con questi giocatori. L’Inter ha titolari che però non hanno reso: sono calati, sono distratti e imprecisi. Contro la Roma c’erano Sommer, Acerbi, Pavard – campione del mondo a 18 anni -, Dimarco, Lautaro, Calhanoglu, Barella. Frattesi, che tutti dicono debba essere titolare in Nazionale. Ditela come volete, hanno 20 titolari ma sono calati quasi tutti".