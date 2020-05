Qualche giorno fa, durante una diretta Instagram con Christian Vieri, Lele Adani aveva consigliato Kaio Jorge all'Inter come investimento da fare nel caso di una cessione di Lautaro Martinez. Secondo il Corriere dello Sport, il gioiellino del Santos, classe 2002, è finito però nel mirino della Juventus: Fabio Paratici e il suo staff, dopo averlo visionato dal vivo, hanno sfruttato queste settimane di lockdown per approfondirne lo studio attraverso dei video. Già partiti anche i primi contatti per il giovane attaccante: i bianconeri per il momento non sono disposti ad andare oltre un investimento di 15/20 milioni di euro, il Santos ne chiede almeno 30.