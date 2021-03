Lele Adani ha commentato così a Bobo TV la vittoria dell'Inter sull'Atalanta: ​"La partita dell'Inter è stata simile a quelle di fine 2020, dove c'erano meno ritmo e qualità. L'Inter ha beneficiato degli episodi, ci sono state due occasioni su calcio d'angolo per l'Atalanta (una parata e un salvataggio sulla linea), una dell'Inter con gol. Secondo me dentro al protagonismo dell'Atalanta, oggi si poteva mettere subito uno tra Ilicic e Muriel. Alla fine la Dea 12-13 tiri in porta li fa sempre, con le punte dall'inizio sarebbe stato diverso perché nel primo tempo c'era più spazio, ma si occupava poco l'area. Eriksen? È tra i tre che devono giocare sempre dall'inizio".