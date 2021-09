Lele Adani quest'anno non commenta più negli studi di Sky Sport, ma ha ben presto trovato un nuovo lavoro, questa volta alla Rai. Queste le considerazioni di Adani sulla nuova imminente esperienza televisiva, dette durante una delle dirette Twitch della BoboTv:parlare a 15 milioni di italiani era una offerta troppo allettante. Sarò anche nella Nations League della prossima settimana, non farò la seconda voce ma lo studio di Italia-Spagna e a seconda di come va la partita vedremo cosa fare in finale".