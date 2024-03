Lele, a Radio DeeJay, parla così dell'ultima giornata di campionato."In due partite non così brillanti, ci sono sempre cose positive. Esempi: il gol di Asllani, quello da braccetto a braccetto con Bisseck. Lotta salvezza? Ci sono dei momenti nelle gare dov'è più importante la testa e il sangue freddo che una buona costruzione settimanale. Le partite viaggiano davvero sull'equilibrio. Ci saranno gli errori, ma si compensano. Tu devi avere l'ultima parola, come gli uruguagi. Hanno quel qualcosa in più che esce fuori. Di riuscire a fare l'impossibile"."E' veramente bravo, Koopmeiners. E' quel classico giocatore olandese che ha questa visione, questa capacità di conoscere il gioco. L'avevo visto pure al Mondiale. E' un centrocampista quasi più importante di De Jong del Barcellona. Lo schema del primo gol? La preparazione anche dell'avversario, chi ti fa gol ti sorprende. Quando ti si prepara l'azione, cosa ha detto Gasp ai loro ragazzi? Vediamo chi è in superiorità numerica, liberiamo Koopmeiners che va al tiro. Azione preparata e poi si va a colpire. 9 volte su 10 non riescono?".