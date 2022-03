Le parole di Adani a Novantesimo Minuto:



"Quando si parla di Allegri e della sua Juve si può parlare di campionato come cura. Ha accorciato e tra due settimane c’è lo scontro diretto. Sta rimontando tanto, è a ridosso delle prime. Non so se basterà dopo l’eliminazione che brucia. Dybala ha fatto molto bene. Il fallimento va sottolineato, la Juve esce per il quarto anno contro squadre inferiori".