Le parole di Lele Adani alla Bobo Tv, ad analisi del momento della Juventus:



"La Juventus ha l'obbligo di tra le prime otto del calcio europeo: ogni volta che scende in campo è favorita e in quanto tale non può gestire così le sue partite. Io vorrei vedere una partita giocata all'altezza del proprio livello: questo campionato non può bastare a nessuno. Alla società, alla guida tecnica, ai calciatori, al brand. La partita che conta è quella con il Villarreal, perché in campionato devi vincere vincere e convincere, a breve arriva il mercato e bisogna programma la prossima stagione. E quanto è cresciuta in un anno?".