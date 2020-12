Lele Adani è intervenuto sul canale Twitch di Bobo Vieri per parlare del percorso di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: "I media esasperano e puntano su Pirlo per screditare il percorso di Sarri che non è mai stato appoggiato. Fino a due anni fa non pensava di allenare, poi ha fatto il corso e si è reso conto di essere fatto per il calcio, alla Juve volevano farlo cominciare dall'Under 23. Io con lui parlo, come visione e pensiero è più avanti di quanto sta facendo vedere. Sapete cosa gli manca? Le ore di lavoro. Tra Covid e giocatori che vanno in nazionale come fai a creare un principio di gioco?".