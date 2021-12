Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'opinionista Leleha parlato della lotta scudetto e ne ha individuato la favorita: l'. "Ora è lì davanti e per come ci è arrivata sembrerebbe la favorita, oltre che per calendario, consapevolezza, qualità del gioco e forza della rosa. Il Milan? Essere usciti dalle coppe può essere un vantaggio, il Milan ha ancora bisogno di lavorare tutta la settimana. Invece all'Inter essere andata avanti in Europa fa bene, perché le dà misura della crescita: i nerazzurri giocano un calcio vario e di interpretazione, hanno arricchito la solidità dello scorso anno. Ma mi piacciono anche Milan, l'Atalanta - che gioca un calcio di ritmo e intensità con qualche rischio messo in preventivo - e il Napoli, col suo calcio un po' spagnolo: palleggio, dominio, pazienza e accelerazioni improvvisate. Ma l'Inter è la migliore: il gol di Dzeko a Roma è il più bello per costruzione collettivo visto finora".