Le parole di Lelealla Domenica Sportiva:"L’Inter poteva fare il 5-2 o il 6-2, la partita è stata fatta ma ci sono degli errori di collettivo. Io posso venire incontro sul concetto dell’assenza di Calhanoglu in generale, ma non quando la Juve mette dentro Savona e Mbangula. Non serve per forza Calhanoglu per controllarla. L’Inter è forte, lo dimostra quello che ha prodotto anche senza il turco. Se analizziamo gli errori in generale, per me la Juve ne ha fatti comunque di peggiori".