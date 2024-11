Napoli-Atalanta: parla Adani

Leleè intervenuto a Viva el Futbol su Twitch come di consueto. Queste le sue parole sulla sfida tra Napoli ed Atalanta vinta dalla squadra allenata da Gasperini:"Gasperini lo studiano tutti all'estero mentre in Italia sono invidiosi. L'esclusione di Retegui è stata una 'genialata' da parte di un genio, Gasperini appunto, che è andato a Napoli togliendo il centravanti come strategia per migliorare. Non c'è altra spiegazione. Ha tolto un attaccante da dieci gol per vincerla. Pasalic, un centrocampista, ha fatto il Retegui, come quando stava segnando di testa. Il centravanti era l'inganno e ci sono caduti in pieno quelli del Napoli. Secondo voi Conte sarà uno che studia le partite? E allora quando non ha visto Retegui, che avrà pensato? La partita perfetta si compie quando Retegui non entra sfogliato ma con la voglia di fare subito gol, un grande gol: questa è l'Atalanta. Conte ora che fa? Trasformerà la frustrazione per lo 0-3 in casa in crescita".