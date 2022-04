Le parole di Lele Adani alla Bobo Tv:



"La Juventus ha meritato di vincere, nel complesso come atteggiamento e per le occasioni da gol create, per l’aggressività e la pressione che ha sempre portato. Sicuramente, questa è la stagione peggiore della Juve negli ultimi 11 anni, già ad oggi. Qualcuno l’ha chiesta questa cosa? Parliamo della Juventus, una squadra che negli ultimi 11 anni ha vinto 9 scudetti. Sento fare i complimenti a questa Juve che sta vivendo la peggiore stagione delle ultime 11, Pirlo ha vinto due trofei"