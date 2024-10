Le parole di Adani su Fagioli

Daniele Adani ha parlato alla Rai dopo la netta vittoria dell'Italia contro Israele. L'ex difensore, oggi telecronista per le gare della Nazionale, ha offerto il suo punto di vista sull'opaca prestazione di Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juventus, schierato titolare in cabina di regia, è stato sostituito alla fine del primo tempo."Fagioli era posizionato bene in campo ma ha fatto male dal punto di vista delle scelte. La sua prestazione ha messo d'accordo un po' tutti: è stata negativa. Perché se chiediamo a lui sicuramente non sarà contento di come ha giocato. Sapeva cosa doveva fare ma non l'ha fatto".