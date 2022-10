L'ex giocatore dell'Inter Lele Adani è intervenuto negli studi di 90° Minuto, dove ha parlato anche di quello che è stato l'impiego dei giovani alla Juve in questo ultimo lasso di tempo, soffermandosi in particolar modo su Nicolò Fagioli.'Fagioli sarebbe stato mai preferito a Rabiot con tutti a disposizione? Mai. Ma è logico in questo modo di pensare. Sono scesi in campo per necessità'.