Paulo Dybala is back. Con una delle sue magie l'argentino ha messo la firma nella gara contro il Napoli, e dopo il suo tiro a giro Lele Adani si esalta ai microfoni di Sky: "Chi non ama il mancino di Dybala ha dei problemi con i sentimenti. Abbiamo parlato dei tanti problemi della Juve che ha avuto con l'assenza di questo giocatore, e lui te lo ricorda 5' dopo il suo ingresso in campo. Un tiro telecomandato che fa senza il bisogno di guardare né il portiere, né il palo: saa che la palla va là, a morire all'angolino".