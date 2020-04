A Sky Sport, Lele Adani ha parlato di Gosens: “Parliamo dell' Atalanta, e di che tipo di squadra è diventata. Ha preso Gosens, Castagne, Hateboer, Palomino, de Roon, Freuler... hanno fatto rinascere Pasalic, hanno fatto diventare calciatore Toloi, hanno puntato su Djimsiti che era retrocesso. E poi Papu, Ilicic, Zapata, che squadra... Gli esterni hanno un ritmo pazzesco, arrivano tutti ovunque, non si fermano. Gosens ora è un uomo mercato, magari poi si dirà “Eh, ma con Gasperini è un quinto… potrà giocare in una difesa a quattro?”. Siamo indietro per questo! Nessuno lo dirà che si sa smarcare, che vede i corridoi, che ha le palle quadrate... così si parla con questi filosofi!".