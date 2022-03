Lele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha commentato il mancato rinnovo di Dybala con la Juventus:



"Arrivabene ha dichiarato che su Dybala è pesata la scelta tecnica. Quindi vuol dire che la Juventus il prossimo anno giocherà in avanti con un tridente con Chiesa, Vlahovic e un altro attaccante che potrebbe essere Zaniolo. Su queste basi rinnovare Dybala sarebbe stato un problema perché adesso l’argentino avrebbe prolungato come un top player e non come un comprimario che è l’idea che potrebbe essere quella del futuro".