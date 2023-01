L'ex difensore dell'Inter Lele Adani è intervenuto negli studi di 90° Minuto, dove ha commentato anche la vittoria del Napoli sulla Juve.'Calcio meraviglioso del Napoli e vittoria molto netta. È un arcobaleno che onora il merito, è la squadra migliore del nostro campionato, non ci sono dubbi. Il colore della Juve è il nero, bisogna porsi dei dubbi sui significati degli otto risultati, in contrapposizione con la batosta sotto tutti i punti di vista. Dubbi su Allegri, su quanto fatto in questo anno e mezzo e sulla programmazione'.