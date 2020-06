L'inter è vicinissima all'acquisto di Hakimi in arrivo dal Borussia Dortmund. Il giovane terzino arriverà nel club nerazzurro, e a breve sarà ufficializzato. Intanto l’operazione è stata promossa ai microfoni di Sky Sport da Lele Adani. Ecco le sue parole: "Hakimi mi piace molto ma andava preso prima, due anni fa, quando è andato via Cancelo. In questo momento è il numero due al mondo, dopo Alexander Arnold, quindi è stato pagato il giusto".