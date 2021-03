Nel corso di una diretta Twitch sulla Bobo tv, l'ex difensore Lele Adani ha raccontato un aneddoto su Roberto Baronio compagni di squadra nella Primavera del Brescia e oggi allenatore e collaboratore tecnico della Juve: "Il Brescia ha vinto un torneo di Viareggio con un gol in finale di Roberto che non ho mai visto fare nel calcio. Un gol con il piatto da centrocampo a Buffon. Rinvio sbagliato, lui con il piattone alla Xabi Alonso col pallone che per 45 metri ha preso una traiettoria perfetta".