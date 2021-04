"Perché a certi punti dici di aver bisogno di più soldi e non metti in mostra gli errori che hai fatto? Se non pensiamo al territorio, resta solo una visione limitata. Il calcio è del popolo". Così ha parlato Lele Adani a Sky Sport, sostenendo fermamente il 'no' alla Superlega. "Non mi è piaciuta questa confraternita, lo sport è nella possibilità che ci sia alto livello di competizione. Nessuno ha pensato al calcio minore, anzi si sono estraniate per salvare i conti".