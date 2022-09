Nell'ultima puntata della Bobo tv, Lele Adani ha parlato del momento della Juventus: "Non c'è niente che va, nessuna cosa buona. Chi, cercando di essere serio, concentrato, preparato e rispettoso per il calcio, certe cose le dice da sempre. Possiamo sbagliare ma non ci siamo mai sottratti. Benfica sentenza definitiva. Che fa riflettere. Non dirò cosa deve fare la Juventus. Aveva intrapreso la strada giusta tre anni fa e poi la sconfessata, ma ho rispetto per chi deve decidere. Occhio però che se vuoi risparmiare 20 milioni, ne perdi altrettanti se non entri in Champions League".La più grande sconfitta quella della gente che non va allo stadio. La squadra con più tifosi in Italia ha un migliaio di abbonati in più del Lecce. Se tu credi la gente ti viene dietro e la squadra ha coraggio, le idee ci sono. La gente dell'Allianz oggi ha paura. Vivi in fase difensiva e con paura. E la squadra lo sente. Se oggi non sei all'altezza paghi dazio anche con le squadre inferiori che però hanno coraggio, calcio e grandezza. Se c'è il caro biglietti dopo il covid è proprio per quel motivo che la squadra deve meritarsi il sacrificio della gente. Ma davanti a uno spettacolo così lo stadio rimane vuoto! Lo stadio più bello d'Italia, il più nuovo, è mezzo vuoto. La sconfitta è su tutti i fronti: tecnica, economica e di fidelizzazione della gente che non ne può più. La strada, se ora non la cambi davanti alla sentenza, che direzione puoi prendere in futuro?