Leleè intervenuto a La Domenica Sportiva parlando della lotta scudetto, della Juventus e dell'Inter. Ecco le sue parole: "Il +4 non dice abbastanza della superiorità dell’Inter. L’Inter ha dimostrato di essere superiore a tutte le altre squadre. Non sempre la più forte lo dimostra, è il campo che dà giudizi definitivi".- "La Juventus quest'anno ha dimostrato di avere un unione di intenti forti, per quanto riguarda la compattezza, la mentalità, la resistenza e ottenere sacrificio da parte di tutti. Però se la vediamo seconda in classifica ad inseguire l'Inter dobbiamo capire cosa manca alla Juventus e ha un deficit nell'ultimo terzo di campo, tira poco in porta e ha numeri bassi per gli attaccanti. Le manca una rifinitura e capacità di concludere, una voglia di essere dominante e incisiva perché la Juventus è molto solida e concede poco ma vive sempre le partite in costante equilibrio e secondo me con l'attacco che ha dovrebbe produrre molto molto di più.- "Rigore lasciato a Chiesa? Credo che sia un gesto apprezzabile, è lucidità, altruismo e spirito di squadra, sono cose che mi piacciono molto. La lucidità sta nel capire che farsi da parte può essere un passo avanti, è aumentata l'intesa con Chiesa ma Vlahovic è in un percorso difficile perché deve migliorare tanto, ha bisogno sia dei compagni che dell'allenatore, deve cercare di capire che tipo di attaccante e di giocatore vorrà diventare".