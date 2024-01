Lele, in un'intervista a Il Messaggero, riflette sulla fine della BoboTV, dichiarando: "Tornerò? Sto analizzando opportunità, ma ancora non è il momento. Sicuramente avremo di nuovo uno spazio digitale con il calcio al centro, perché è ciò che la gente desidera: comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno al 100%. La BoboTV era composta da quattro persone, una ha scelto di intraprendere altre strade. Mi manca? Mi manca un momento che sicuramente tornerà. La chiusura inaspettata della BoboTV a novembre è stata il risultato di un percorso tra amici. La cosa più grave e imperdonabile è il tradimento di un amico. Nonostante ciò, ho sacrificato parte di me stesso per il bene comune, salvando la BoboTV circa quaranta volte."