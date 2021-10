Ancora. L'opinionista attacca duramente Max Allegri e la Juventus nel suo intervento a Rai Sport:La Juventus non ha la mentalità giusta. La domanda è: i giocatori della Juve sono contenti di giocare nella Juve? Se io parlassi solo del risultato potrei dirti che è ingiusto, la Juve ha fatto abbastanza per meritarsi una vittoria che poi non ha ottenuto. Il problema della Juve è molto più serio. È una stagione che non è cominciata, ci sono tante difficoltà nell’espressione di gioco: si pensa, si lavora e si comunica come ci si allena. In questo momento la Juve non ha né capo né coda. Non mi stupisco di questo risultato anche se è grave.La Juve ha pareggiato tre partite, ne ha perse tre e ne ha vinte quattro sempre con un gol di distanza. Vuol dire che vive una partita in bilico, ma questa mentalità non testimonia grandezza. È a -13 dalla capolista in 10 partite. Per me inaccettabile".