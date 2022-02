Le parole di Lele Adani alla Bobo Tv:



"Adesso con Vlahovic la Juve arriva meglio a tirare di più in porta, con il baricentro più alto. Oggi però contro il Torino ho visto due o tre passi indietro rispetto alle precedenti uscite contro Atalanta e Verona. Nulla da dire sull’aggressività della Juve, ma il pallone lo faceva girare Mandragora e i doppi passi li faceva Vojvoda. Non Cancelo. Bremer ha giocato come Koulibaly ovvero che marca e copre allo stesso tempo. Si muove dalla sua posizione di partenza nel momento in cui parte la palla. Questo gli permette di anticipare ogni giocate e di non fare mai fallo".