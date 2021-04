Lele Adani ha commentato così il periodo di crisi della Juventus: "E' la regina, ma è facile regnare con la corona. Ma adesso serve l'umiltà, la strategia, la dignità e la competenza di regnare anche senza. Bisogna dimostrare di essere grandi nelle sconfitte, è in quel momento che vanno fatte le scelte - ha detto alla Bobo tv su Twitch - Se la Juventus dovesse arrivare quarta e vincere la Coppa Italia, Pirlo non sarebbe comunque pronto e dovrebbe ancora migliorare. Nessuno di noi lo sarebbe dopo sei mesi. Ma sarebbe inutile iniziare un percorso per poi interromperlo ogni anno. E' già successo con Sarri, mandato via a metà percorso con uno scudetto conquistato. E dov'è la grandezza? Per questo, mi aspetto che Pirlo venga confermato".