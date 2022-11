, a Rai Sport, ha parlato così della vittoria dell'Inter: "L'Inter ha ritrovato la cattiveria rispetto alla gara con la Juve, non è questione di uomini, atteggiamento o scelte tattiche. L'Inter ha cominciato la gara col Bologna come aveva finito quella con la Juve, ovvero male. Ha preso un gol ma poteva prenderne altri due... Poi il gol di Dzeko e i 4 gol in 20 minuti hanno indirizzato, con cattiveria, la gara. Non è che l'Inter ha tirato di più che con la Juve, ma lo ha fatto con più cattiveria.".