Le parole di Lelealla Gazzetta dello Sport: "So che si discute molto della difesa della Juventus in ottica mercato e oggi è difficile immaginare quale sarà il pacchetto a disposizione di Allegri a settembre, ma posso sbilanciarmi nel dire che Gatti non solo ne farà parte, ma finirà per giocare molte più partite di quante la maggioranza delle persone pensi, a prescindere da chi arriverà o andrà via. Secondo me raggiungerà le venti presenze, che come prima stagione in bianconero non sarebbero affatto male. E occhio che questo ragazzo sa anche segnare eh: ti aggiunge tanta pericolosità sui calci di punizione e i corner con quella stazza e quella fame di chi salta in alto venendo dal basso".