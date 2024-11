Negli studi de La Domenica Sportivaha detto la sua sul match di ieri sera tra: "Il Napoli aveva preso goal in trasferta solo a Verona e lo ha ripreso stavolta. La solidità della squadra di Conte inibisce persino l'Inter, concedendo anche poco. Il percorso del Napoli è in crescita e soprattutto quando arriva la legnata come settimana scorsa arriva lo scatto in avanti a migliorare. L'ultima palla della partita l'ha avuta Simeone. L'Inter, per contro, non può essere sempre a mille. Qualcosa concede, ma costruisce tanto, la partita l'ha vissuta spesso nella metà campo del Napoli. Però Rrahmani, Buongiorno, il sacrificio degli esterni dimostrano che la squadra di Conte è forte.? Ha il volante della squadra in mano, e secondo me non è nemmeno al top della performance oggi".