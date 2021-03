1









Lele Adani ha commentato così le difficoltà della Juve in questa stagione: "Alla Juve mancano i giocatori per mettere in pratica le idee. Continuano ad essere fuori Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Dybala: giocatori che non si regalano. Ma io non do alibi, perché se hai un'idea che non va a buon fine devi sapere adeguarti. Nelle ultime settimane la squadra si è aggrappata a Ronaldo, ma serve altro. Se quando segna CR7 non sei in grado di gestire il vantaggio devi alzare la saracinesca in difesa. Così invece rimani incompiuto: segni poco, costruisci male, rimani in sfiducia... Poi vediamo cosa succede negli ultimi tre mesi, perché è inevitabile che la Juve è in ritardo ma siamo all'interno di un ciclo".