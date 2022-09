Leleha parlato alla BoboTv. Queste le sue parole sullaLa Juve riceve una lezione durissima, il vecchio è cancellato dal nuovo. Il Benfica ha dato un’esibizione di calcio.. L’altra sera al 20% comunque ha fatto quasi pareggiare la Juve. Il Benfica in un mese di lavoro e non in un anno e due mesi come Allegri, ha mostrato una grandezza in tutto il mondo per vincere. Questo significa lavorare e così puoi far rallentare e far correre a vuoto la Juve in casa.. È arrivata la sentenza definitiva che fa riflettere. La Juve aveva preso una strada giusta 3 anni fa e l’ha sconfessata subito. Se va fuori in Champions League non entrano 20-30 milioni. Lo stipendio che deve pagare non lo può pagare con quelli che entrano. È la più grande sconfitta quella della gente che non va allo stadio.. Se non sei all’altezza paghi dazio contro le squadre inferiori. La sconfitta è su tutti i fronti.