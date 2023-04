Dopo l'esclusione dalla lista dei convocati di Angel Di Maria, Daniele, ospite su Rai 2 negli studi di 90° Minuto, ha espresso la sua opinione sulla situazione e in generale sulla Juventus."Un giocatore come Di Maria è una leggenda, quindi è chiaro che faccia scalpore. Non siamo in grado, nemmeno essendo lì, di sapere quali siano i reali motivi della mancata convocazione e le sue vere condizioni. Il punto è questo: alla Juventus non ci sono giocatori felici. Sembra che sia difficile dirlo, ma invece lo sanno tutti. Ho sentito dire che Chiesa non è mai tornato... È spaesato in campo, ma non ha di colpo disimparato a giocare. Non andavano bene Morata, Bentancur, Kulusevski, di colpo non va più bene Vlahovic. Tutti grandissimi giocatori. Non andava bene Rabiot, poi lui ha dimostrato e sta dimostrando il giocatore che è, ma dopo la Lazio ha detto: 'Abbiamo fatto un primo tempo da vergogna'. Danilo dice: 'È impossibile giocare quando non si ha mai il pallone'. Lo dicono campioni, giocatori affermati. Non ci sono giocatori felici, è difficile trovare un unico responsabile e non è bello. Un anno fa dicevo che Allegri doveva essere aiutato, ora non solo non è stato aiutato, perché non c'è una società che lo fa, ma gli lasciano i comandi"."Penso che la Juventus non possa essere gestita totalmente da Allegri. La Juventus non ha una direzione tecnica adeguata, una comunicazione giusta, non ha dei comportamenti corretti rispetto alla sua storia e al suo stile... Non c'è niente della Juventus che conosciamo tutti. Lo vediamo in campo e fuori dal campo, ed è un peccato perché hanno 25 milioni di tifosi".