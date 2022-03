Le parole di Lele Adani alla Bobo Tv:



"A Cancelo devo chiedere scusa per averlo definito il terzino destro più forte del mondo. In realtà è il migliore destro, sinistro, mediano, trequartista. Quando ero dagli amici di Sky non lo nominavano, il nome era bandito, perché io ne parlavo da quattro anni e nessuno voleva darmi ragione".