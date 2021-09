Le parole di Lele Adani Merih Demiral su Twitch alla BoboTv: "Demiral al posto di Romero? Skrtel arrivò e dopo 20 giorni andò via. Kjaer ha fatto sei mesi ma non ha trovato spazio.Secondo me Romero è più forte ma bisogna capire il contesto. Demiral deve dimenticare la Juve, lì si gioca in modo diverso. Devi abbandonare tutti i concetti che hai imparato:Deve cambiare il suo modo di pensare.".